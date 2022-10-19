Geceyi alevler aydınlattı

Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi üzerinde meydana gelen olayda park halinde bulunan 41 L 3863 plakalı otomobil nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Otomobilden yükselen alevleri fark eden sokak sakinleri Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İtfaiye Müdürlü ekipleri gelmeden bazı vatandaşlar yangın tüpleriyle araca müdahale etti. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekibi araçta soğutma çalışması yaptı. Motor kısmından başlayan yangın nedeniyle tamamen kullanılmaz hale gelen otomobilin yanışını tüm mahalle halkı film izler gibi izledi. Yangın anını cep telefonuyla görüntüleyen mahalle sakinleri kısa sürelide olsa panik yaşadı.

Dün gece 22.30 sularında meydana gelen yangında geceyi aydınlatan alevlerin söndürülmesiyle sokağa dökülen mahalle halkı rahat bir nefes aldı. Yangın sebebiyle otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022, 00:28