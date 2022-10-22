Tesadüfen yakalandı 18 hapis cezası olduğu anlaşıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında kent merkezinde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 0,38 gram bonzai ve 0,20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Evde bulunan H.Y. isimli şahsın Genel Bilgi Taramasında Bolu Ağır Ceza Mahkemesince “yağma” suçundan 18 yıl 67 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.