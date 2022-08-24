Bartın Amasra'da tarih kurtarma kazısıyla gün yüzüne çıkartılıyor

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sahilleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde okul inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında rastlanılan tarihi kalıntılar, kurtarma kazısıyla gün yüzüne çıkarılacak.

Milli Eğitim Bakanlığına 2014 yılında bağışlanan ve okul inşaatı için temel kazılarına başlanan alanda 2017 yılında tarihi olduğu değerlendirilen bazı kalıntılara ulaşıldı. Bunun üzerine inşaat çalışmaları durdurularak alan koruma altına alındı.

Tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için haziran ayında Amasra Müze Müdürlüğü tarafından Bartın Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında kurtarma çalışması başlatıldı.

ÇALIŞMALAR YILLAR SÜRECEK

Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, gazetecilere, Roma dönemine ait sütunlu bir yapıda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının öncelikle mimari yapının tamamını ortaya çıkarmak olduğunu aktaran Çam, "Şu anda krepis (basamaklı kaide) düzlemini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında başlangıç seviyesindeyiz çünkü yapı henüz tamamen ortaya çıkmış değil. Yapının köşe noktalarını öncelikle bulmamız gerekiyor." dedi.

Çam, yapının oldukça büyük, anıtsal ölçüde sütunlara sahip olduğunu dile getirerek, "Bu mimari yapının bir tapınak mı, bir sütunlu cadde mi yoksa bir stoa (üstü kapalı sütunlu galeri) mı olduğu konusunda henüz kesin bulgulara ulaşamadığımız için yapının tamamını ortaya çıkarmamız gerekiyor. Sonrasında da alanda diğer yapıların varlığını da tespit etmemiz ve devam etmemiz gerekiyor çalışmalara. Yani aslında bu bir başlangıç, yıllar sürecek kazı çalışmalarının ilk yılındayız." şeklinde konuştu.

Arazinin 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığına okul yapımı için bağışlandığını anlatan Çam, "İlkokul temel kazısı sırasında tespit edilmiş mimari yapılar sonucunda 2017 yılında Amasra Müzesi tarafından çalışma gerçekleştirilmiş. Açılan sondajlarda da sütunlar, çok sayıda mimari parçalar ele geçmiş. O yıldan bu yana da kazı gerçekleştirilmemişti. Haziran ayında Amasra Müzesi tarafından bir kurtarma kazısı gerçekleştirilmeye başlandı. Kurtarma kazıları da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çam, ilçede bu tür bir kazının ilk kez yapıldığına işaret ederek, desteklerinden dolayı Kaymakamlığa teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022, 14:06