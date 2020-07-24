0.41’lik dilime girerek 1. oldu

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde koruyucu aile hizmetinden yararlanan kızımız M. D. bu sene Liseye Giriş Sınavından aldığı puanla 0,41 yüzdelik dilime girdi. M.D. aldığı puanla Türkiye çapında bakım altında bulunan tüm çocuklar arasında 1. oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz gün 81 ilde başarı gösteren bakım altındaki tüm çocuklarımıza gerçekleştirilen toplantıda Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Vekili Uzm. Dr. Orhan Koç ile Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Emin Eraslan tarafından M.D. tebrik edilirken gösterdiği başarı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün gururu oldu.

İl Müdürü Bekir Koçyiğit ise hem kızımıza hem de M.D.’nin başarısına katkı sağlayan koruyucu aileye teşekkür etti. Koçyiğit, M.D.’ye bundan sonraki eğitim hayatında başarıların devamı konusunda temennilerini ileterek koruyucu ailelerin ve çocukların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.