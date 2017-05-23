Haber: Kasım ŞAHİN

Devir sonrası Milli Eğitim Müdürlüğü, “Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”nde yapılan değişiklik sonrası öğrencilerin kaldığı yurt, apart, pansiyon ve stüdyo dairelerin standartlara uygun hale getirilerek ruhsatlandırılması için harekete geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan “Kamu tüzel kişilerince açılmış ve öğrenci barınma hizmeti veren yerler, öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerler” hakkında önemli duyuru kapsamında ilgili kişilere faaliyetlerine devam edebilmeleri için uyarılar yapıldı. Bolu’da geçtiğimiz aylarda Bolu Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile bahsi geçen yerlerin kontrolü Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçmişti. Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile kamu tüzel kişileri tarafından açılmış öğrenci barınma hizmeti veren yerler, öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerler için yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde gerekli başvuru yapılmaz ise bu yerlerin valilik tarafından kapatılacağı vurgulandı. Konuyla alakalı yapılan açıklama ise şu şekilde:

“06 Mayıs 2017 tarihli ve 30058 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Kurumlara İlişkin Geçiş Hükümleri Başlıklı Geçici Madde 2’nin 4’üncü ve 5’ inci fıkralarında; ‘(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kamu tüzel kişilerince açılmış ve öğrenci barınma hizmeti veren yerler, 30/9/2017 tarihine kadar 9’uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar hariç olmak üzere, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alır. Bu tarihe kadar kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan bu yerlerin faaliyetlerine ilgili kamu tüzel kişiliklerince son verilir.’

‘(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne ek-1’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formuyla kurum açmak üzere müracaat ederler. Bir ay içinde gerekli başvuruyu yapmayan ve 30/9/2017 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan yerler 5442 sayılı Kanun hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır.’ Hükmü getirilmiştir.

Bu doğrultuda; ‘kamu tüzel kişilerince açılmış ve öğrenci barınma hizmeti veren yerler, öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerler’ in Bakanlığımızdan 30/09/2017 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorundadır. Dolayısıyla; bu durumda olan ilgililerin; Yönetmeliğin yayım tarihi olan 06/05/2017 tarihi itibariyle 1 Ay İçerisinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ek-1’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formuyla müracaat etmesi gerekmektedir. Bir aylık süre içerisinde müracaat etmeyen bu yerlerin yerlere 5442 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Valiliğimizce kapatma işlemi uygulanacaktır. İlgililerin herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmaması için konu hakkında duyarlı davranılması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”