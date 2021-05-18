1 ayda 281 bin liralık destek

Haber: Aysun Beykoz

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler sürdürülürken Hükümet tarafından verilen destekler vatandaşlara bir nebze nefes oldu. Göynük Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca son bir ayda salgın nedeniyle ekonomik olumsuzluk yaşayan ailelere verilen destek miktarını açıkladı.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 99 aileye 66 bin 750 lira nakdi yardım, 24 aileye 15 bin 600 lira şehit ile gazi yakınları, öksüz ve yetimlere gıda yardımı , 192 aileye 24 bin lira ayni gıda yardımı, 23 aileye 28 bin lira pandemi sosyal destek yardımı ve 134 aileye 148 bin lira tam kapanma yardımı yapıldığı belirtildi. Buna göre toplam 472 aileye 281 bin 750 lira yardım gerçekleştirildi. Öte yandan kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek grubu da çeşitli iş ve işlemlerle tedbirler dolayısıyla evden çıkamayan vatandaşların imdadına yetişti.