1 ayda 29 kez randevu talep etti

​​​​​​​Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın Bolu'dan geçmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, aldıkları tek yanıtın “Biz sizi ararız” olduğunu kaydetti.

1 ayda 29 kez randevu talep etti

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin sorunları ve talepleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istedi ancak tüm talepleri yanıtsız kaldı. Özcan son bir ayda 29 kez randevu talep ettiklerini bunlardan yirmi yedisinin sözlü, ikisinin kez de yazılı olarak yapıldığını belirtti.

Başkan Özcan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında “Ankara-İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren güzergahına Bolu'nun dahil edilmesini istiyoruz. Son bir ayda 27 kez sözlü 2 kez de yazılı olarak randevu talep ettik. Erdoğan bizi dinlerse, haklı olduğumuzu görecektir. Gerekirse Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Bu proje Bolu'nun kalkınması açısından büyük önem arz etmektedir. Böylelikle 5 milyon liralık bir geri dönüş sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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