1 ayda ikinci felaketi yaşadı



Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz aymakamında bir kadın ile yaptığı cinsel içerikli video sohbet görüntülerinin yayılması sonrası görevinden istifa etmek zorunda kalanBelediye-İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Sinan Ay’ın üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Gece saatlerinde Sinan Ay’a ait Çakmaklar Yaylasındakievin yanında bulunan müştemilat henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören yayla sakinleri durumu hemen jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Tamamen yanan ahır kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatılırken yetkililer kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Yayla evinin yanında bulunan müştemilatın kundaklama sonucu yanma ihtimaline itfaiye raporunda da yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020, 15:30