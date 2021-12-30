“1 bot 1 mont” kampanyası



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubesi Kadın Kolları, halkın desteğiyle ihtiyaç sahibi çocukları soğuk kış günlerinde yardımcı olmak için“1 bot 1 mont” kampanyasını başlattı. Bolu İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubesi Kadın Kolları tarafından yapılan açıklamada, “Siz de "Kış Bayramı" yardım kampanyasında bizleri yalnız bırakmayın; yolunuz iyilik olsun, bu kış çocuklara bayram olsun. Kampanya çerçevesinde 01.01.2022 Cumartesi günü Tabaklar Mahallesi Camii’nde ikindi namazından sonra, ihtiyaç sahibi yetim çocuklara bot dağıtımı yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.