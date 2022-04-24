1 buçuk saatte 2 deprem

Haber: Okay Özcan

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre ilimiz merkez köylerinde son iki günde üç sarsıntı meydana geldi. Son iki sarsıntı arasında sadece bir buçuk saat fark olması vatandaşları tedirgin etti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk sarsıntı 22 Nisan Cuma günü merkez Kızılağıl Köyü’nde saat 16.07’de yerin 22.5 km altında 1.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

İkinci sarsıntı ise 22 Nisan Cuma günü merkez Mesciçele Köyü’nde saat 22.37 sularında yerin 7 km altında 2.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Son sarsıntı ise bir buçuk saat sonra 23 Nisan Cumartesi günü merkeze bağlı Kızılağıl Köyü’nde saat 00.01’de yerin 8.2 km altında 1.6 büyüklüğünde hissedildi.