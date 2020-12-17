1. Derece Kültür Varlığı ilan edildi

Haber:Erdal Tanrıverdi

Eski Başkan Yılmaz 2018'de yol genişletme çalışması nedeniyle Katırcılar Hanını yıkılıp 7 metre geriye alınarak tekrar yapılmak istemişti. Hanın yıkılmasına Sebilci Bolu Kültür Derneği açtığı davayla engel olmuştu. 1921 yılında ünlü şair Nazım Hikmet’in, Bolu’da öğretmenlik yaparken kaldığı han yargı kararıyla yıkılmaktan kurtulmuş oldu. 120 yıllık yapı şimdi otel ve müzeye dönüştürülecek.

TARİHE TANIKLIK ETTİ

Ünlü şair Nazım Hikmet ve arkadaşı Vala Nureddin, Milli Mücadele'ye katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya gider. Ulu Önder Atatürk ile tanışan Nazım ve arkadaşı, eğitim ordusunun birer neferi olur. Nazım Hikmet, Türkçe; arkadaşı Vala Nureddin Fransızca öğretmeni olarak Bolu'ya tayin edilir. İki arkadaş, yürüyerek dört gün süren yolculuk sonrası Bolu'ya ulaşır. Yol kenarında ki bir handa konaklarlar. İki şairin kaldıkları o han, yıkılmaktan mahkeme kararıyla kurtarılan Katırcılar Hanı'dır.

BAKANLIK KARARA UYDU

Bolu İdare Mahkemesi, Katırcılar Hanı'nı 1. Grup Taşınmaz Kültür Varlığı olduğuna hükmetti. Han'ın yıkılıp yeniden yapılmasını uygun görmeyen mahkeme, Alaaddin Yılmaz’ın projesini iptal etti. Ancak tarihi han atıl durumda kalarak harabeye döndü. Yıkılmaktan mahkeme kararıyla kutulan Katırcılar Hanı, Kültür Bakanlığı tarafından 1. Derece Kültür Varlığı envanterine kaydedildi.

NAZIM’IN BOLU GÜNLÜĞÜ

1921’de Bolu’ya muallim olarak ilk kez gittiği dönemi anlatan Nazım, Bolu günlerini şöyle tasvir ediyor; “İlk kez gördüğüm Bolu kasabası, yeşillikler içinde ama bakımsız ve adeta çaresiz bir yerdi. Sultani'de şair kişiliğimizle ön plana çıkmıştık. Mektebin müdürü, Vala'yla kalmakta olduğumuz han odasını gördükten sonra bizzat ilgilenerek bizim için bir ev tutturmuş, hatta iyi kötü dayatıp döşetmişti. Vala'nın yetersiz gördüğü Fransızcası, burada hayranlık uyandırıyor, benim Türkçe öğretmenliğim de pek beğeniliyordu”