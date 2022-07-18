1 dilim karpuz 15 lira

Haber: Erdal Tanrıverdi

Pazar fiyatları gün geçtikçe vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Bolu pazarında ortalama 10 kilo gelen bir karpuzun fiyatı 60 liraya çıkınca, alım gücü düşük olan vatandaşlar yarım veya dilim karpuza rağbet göstermeye başladı.

Bu yıla kadar hiç böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını belirten kapuz satıcıları, “alım gücü azalan vatandaşlar 15 lira bir dilim karpuz almaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda 15 liraya bütün karpuz verirken, şimdi dilim dilim satıyoruz. Gerçekten çok üzücü bir olay yaşıyoruz. Kimse 60 lira verip 10 kiloluk karpuz almaya yanaşmıyor. Bazı ekonomistler Almanya bizi kıskanıyor diyordu. Gelsinler Pazar fiyatlarını görsün, aslında onlar bizi değil, biz onları kıskanıyoruz” dediler.

FİYATI EN YÜKSEK KİRAZ OLDU

Öte yandan bu hafta pazarda fiyatı en yüksek meyve kiraz oldu. Kirazın kilosu 65 liraya kadar çıkarken, bamya 45, çilek 35, dut 25, ithal muz 35, yerli muz 26, domates 16, sivri biber 15, taze fasulye 20 ve kavunun kilosu ile 20 liradan satıldı.