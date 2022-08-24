1 Eylül’e kadar sürecek tercih maratonu bugün başladı

11 Ağustos’ta açıklanan sınav sonuçlarından sonra, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan duyuruda, 2022-DGS tercih işlemlerinin bugün itibarıyla başladığı belirtildi. Paylaşımda: “2022 Meslek Yükseokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 24 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. Tercih işlemleri 1 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

TERCİH NASIL YAPILIR?

Yine ÖSYM tarafından verilen bilgilere göre, adaylar tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos günü ÖSYM’nin internet sitesi ya da mobil uygulamasından kendi TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak elektronik ortamda yapabilecekler.