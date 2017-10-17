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2 farklı MTV sisteminin ilki aracın yaşına ve motor hacmine göre belirlenen mevcut MTV sistemi. Diğeri ise aracın yaşı ve motor hacmiyle birlikte değerinin ölçüt olarak eklendiği yeni MTV sistemi. Son bir aydır Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yapılan fahiş zamları, ardından tepkiler üzerine bu zamlarda yapılan küçük de olsa geri adım tartışılıp duruyor. Sonuç olarak MTV’ye 2018 yılından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15’ten başlayıp yüzde 50’ye ulaşan zamlar yapıldı. Ama zamdan daha önemlisi 2018 yılından itibaren artık 2 farklı MTV sistemi devrede olacak. İlki aracın yaşına ve motor hacmine göre belirlenen mevcut MTV sistemi. (1.tablo) Diğeri ise aracın yaşı ve motor hacmiyle birlikte değerinin ölçüt olarak eklendiği yeni MTV sistemi. (2.tablo) Yani bir başka deyişle bu 2 sistem sayesinde 2018’den itibaren yeni otomobil alanlar yüksek MTV öderken, otomobilini 1 Ocak 2018’den önce alanlar ise daha az zamlı MTV ödeyecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal da aracın değerini vergileme ölçütü olarak alan yeni MTV sisteminin sadece 1 Ocak 2018’den itibaren alınan sıfır araçları kapsadığını, 2018 yılı öncesinde alınan araçlar için ise mevcut tarifenin uygulanacağını söyledi. Sonuçta 2018 yılında alınan araçlar için artık tescil tarihi önem kazandı.

1 Ocak 2018’den itibaren alacağınız otomobil motor hacmi 1.6 litrenin üzerindeyse o zaman yeni MTV sisteminde 2 fiyat dilimi tarifesi bulunuyor. Bu da bu sınıfta yer alan araçların yüzde 25’lik en düşük MTV zammından yararlanamamasını sağlıyor. 1 Ocak 2018’den sonra 1.6 litrenin üzerinde motor hacmine sahip bir otomobil alırsanız, yüzde 25’lik MTV zammı sizi ilgilendirmiyor. Sizin ödeyeceğiniz en düşük MTV oranı 2017 yılına göre yüzde 37.5 zamlı olacak. Bu zam aracın değerine göre yüzde 50’ye çıkacak. Yani 1.6 litre ile 1.8 litre arasında bir otomobili 1 Ocak 2018’den önce alırsanız yıllık 2 bin 284 TL MTV ödeyeceksiniz. Ama eğer aracı 1 Ocak 2018’den sonra alırsanız ve değeri 100 bin TL’yi aşmıyorsa yıllık 2 bin 512 TL MTV ödeyeceksiniz. Eğer 100 bin TL’yi aşıyorsa o zaman MTV oranı 2 bin 741 TL . Bu MTV sistemi tabloda da göreceğiniz gibi 4 litre ve yukarısı motor hacimlerine kadar hep aynı. Yani sadece 2 fiyat dilimi yer alıyor ve en düşük yüzde 25’lik zam dilimi bu otomobilleri kapsamıyor.

Yeni MTV sisteminde değeri 475 bin TL’nin üzerinde olan bir Ferrari’yi bugün alanla 2018’de alan 6 bin TL’ye yakın MTV farkı ödeyecek. 1 Ocak 2018’e kadar Ferrari alan yıllık 29 bin 483 TL MTV öderken, 1 Ocak 2018’den sonra alanın ödeyeceği yıllık MTV tutarı ise 35 bin 379 TL olacak.



