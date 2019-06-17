1. Girişimcilik Etkinliği düzenlendi

Haber: Birol Ertunç

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Bolu İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından “Düşle, Harekete Geç, Başar” sloganıyla düzenlenen 1. Girişimcilik Etkinliği, kent meydanında yapılan çeşitli aktivitelerle gerçekleştirildi. Çocuklarda girişimci düşünceyi teşvik etme, zaman yönetimi, ekip çalışması, yaratıcı düşünme, stresle mücadele gibi girişimciliğin birçok temel özelliğini geliştirme amacıyla düzenlenen ve birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelere sahne olan etkinliklere çok sayıda kuruluş da stand açarak ve katkılarıyla destek sağladı.

Etkinlik, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Kayhan Perçin, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Alemdar ve Cumhur Özçelik, TSO Genel Sekreteri İsmail Gören, TOBB Bolu İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sertaç Günay ve Kurul üyeleri ile öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla Demokrasi Meydanı’ndan Kent Meydanına kadar Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşle başladı. Kent Meydanında ilk olarak Oryantiring Federasyonu İl temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen oryantiring yarışmasında 8 okuldan 40 öğrenci İzzet Baysal Caddesi üzerinde oluşturulan harita üzerinde belirlenen hedeflere ulaşmak için yarıştı. Meydan okuma yarışmasında 3’er kişilik takımlar, kendilerine verilen malzemelerle belirli bir sürede en yüksek kuleyi yapmak için mücadele verdi. Ayrıca açılan standlarda kurulan fikir atölyeleri ve anket çalışmalarıyla çocuklara girişimcilik alanında sorular yöneltildi, çocukların gözünden en öncelikli konular ve çözüm önerileri alındı.

Etkinliklerde başarı gösterenlere ödülleri TSO’da düzenlenecek bir tören ile takdim edilecek. Ayrıca oryantiring yarışmasında birinci olan okula, TOBB Bolu İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından bir girişimcilik atölyesi kurulacak.