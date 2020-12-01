1 gün daha dayanamadı

Haber: C. Kutay Aykan

Eşinden dolayı karantinada olması gereken bir vatandaş, E-Devlet şifresi almak üzere PTT’ye geldi. PTT’ye girişte yapılan HES kodu sorgusunda 60 yaşlarındaki yaşlı adamın karantinayı ihlal ettiği anlaşıldı. Güvenlikler durumu hemen emniyete haber verdi. PTT önüne gelen bekçiler yaptığı kimlik sorgulamasında yaşlı adamın karantina süresinin bitimine 1 gün kaldığını tespit etti. Hayvancılıkla uğraştığını belirten yaşlı adam, HES kodu için E-Devlet şifresi almaya geldiğini belirtti. Karantinayı ihlal eden vatandaş PTT önüne gelen filyasyon ekibi tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Seyyide Nefise Öğrenci Yurduna götürüldü. Karantina ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza kesilen vatandaşın 15 gün daha karantina altında tutulacağı bildirildi.