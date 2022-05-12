1 gün sonra buluştular ama nafile!

Haber: Uğur Balaban

İzzet Baysal Caddesinde bulunan İzzet Baysal anıtının önünde düzenlenene 33. Şükran günleri açılış programında buluşan ikili göz göze gelmemek için yuğun çaba harcadı. Çakmaklar Mahalle Mezarlığında yol çalışması esnasında Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile AK Parti Milletvekili Arzu Aydın ve danışman Ahmet Karaarslan arasında yaşanan “Fırsatçılar” tartışmasına dahil olan Belediye Başkanı Tanju Özcan, “birde orada şoförü varmış bunun. Külhanbeyiymiş. Orada benim başkan yardımcılarımın üzerine yürümüş. Oğlum Ahmet seni bulurum. Yarın saat 11’de yüreğin yetiyorsa gel belediyenin önüne bekliyor olacağım. Terbiyesiz adam. Böyle bir şey olmaz” açıklaması yapmıştı.

Danışman Karaaslan ve Başkan Özcan belediyenin önünde buluşamadılar ama bir gün sonra İzzet Baysal Şükran Günleri etkinliklerinde buluştular. Ne var ki başkan ile danışmanın yolları istemsiz olarak kesişti. Özcan ile Karaarslan, göz göze gelmemek için yoğun çaba harcarlarken, ikilinin kısa sürelide olsa yan yana gelmeleri objektiflerimize böyle takıldı. Birbirlerini gören ikili arasında hiçbir diyalog yaşanmadı. Önümüzdeki günlerde ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.