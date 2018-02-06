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    • 1 günde 4 ilçe ziyaret etti

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, TBMM çalışmalarına verilen arayı yine Bolu'da geçirdi ve bir gün içinde 4 ilçe ve 1 beldeyi ziyaret etti. Ziyaret turlarında, esnafları işyerlerinde ziyaret eden Milletvekili Ercoşkun, çarşı pazar dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi.

    05 Şubat 2018 Pazartesi 11:43
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    1 günde 4 ilçe ziyaret etti

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, TBMM çalışmalarına verilen arada Bolu'ya geldi. Milletvekili Ercoşkun, Bolu yolculuğu esnasında Dörtdivan, Gerede, Mengen, Yeniçağa ilçeleri yanı sıra Gökçesu beldesi ve Çaydurt bölgesini ziyaret ederek, parti teşkilatlarıyla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Ercoşkun, ilk ziyaret durağı Dörtdivan'da Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu ve İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Sezgin ile bir araya geldi ve birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ercoşkun daha sonra Mengen'e gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

    ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANINA TAZİYE ZİYARETİ

    Milletvekili Ercoşkun, Mengen'e bağlı Akören Köyü'ne giderek, geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden Şoförler Odası Başkanı ve Akören Köyü Muhtarı Hakkı Yavuz'a başsağlığı ziyaretinde bulundu. Burada merhumeye Allah'tan rahmet dileyen Ercoşkun, Yavuz Ailesi'ne başsağlığı ve sabır diledi. Milletvekili Ercoşkun, ayrıca, ilçede bir araya geldiği AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Sargın ve İl Genel Meclisi Üyesi Zeki Ozulluoğlu ile birlikte Gökçesu beldesini de ziyaret ederek, belde sakini vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafları işyerlerinde ziyaret eden Ercoşkun, çarşı pazar buluştuğu vatandaşlarla sohbet etti.

    GEREDE'DE VEFA ZİYARETİ

    Milletvekili Ercoşkun, Gerede İlçesi'nde ise, AK Parti İlçe Başkanı Ali Şafak'ı işyerinde ziyaret etti ve Şafak'la istişarelerde bulundu. Milletvekili Ercoşkun, daha sonra AK Parti'nin ilçedeki eskimeyen siyasi isimlerinden Gerede Belediyesi eski başkanlarından Ömer Baygın'ı ve eski İl Gen. Mec. Üyesi Recep Kaya'yı da ziyaret etti. Samimi diyalogların yaşandığı bu vefa ziyareti sonrası Ercoşkun, ilçede bir süre daha esnaf ziyaretleri yaptı.

    AFETZEDE AİLEYE ZİYARET

    Milletvekili Ercoşkun, ardından Yeniçağa ilçesine bağlı Adaköy'e giderek, yangın afeti atlatan köy sakini Ömer Yetkin ve oğlu İhsan Yetkin'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Milletvekili Ercoşkun, AK Parti Yeniçağa İlçe Başkanı Uğur Şahin ve İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Çiftçi ile birlikte yaptığı bu ziyarette diğer köy sakini vatandaşlarla da bir araya geldi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, TBMM

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