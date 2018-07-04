Dil eğitimi için yurt dışına giden İdil Özdemir’in yerine ataması yapılan yeni Seben Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü dün ilçeye gelerek görevine başladı. İlçe hükümet konağı önünde daire amirlerinin katılımıyla yapılan karşılama töreninin ardından makamına geçen Kırşehir Kaymakam Adayı Günlü ilk iş olarak ilçe hakkında ayrıntılı bilgi aldı. İlimizde diğer bir kaymakam ataması da Göynük İlçemizde gerçekleşti. Orhan Gazi Karakaş’tan boşalan Göynük’ün yeni kaymakamı ise Karabük Kaymakam Adayı Ahmet Tozlu oldu. Her iki ilçe kaymakam vekili ilimiz dışından görevlendirme olarak ilimiz ilçelerine atandı. Beş altı ay kadar ilçelerimizde görev yapacak kaymakam adayları bu süre sonunda yurt dışı eğitimine gönderilecek.