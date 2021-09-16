1 Hakim 2 Savcı atandı





Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı Hakimi, Cumhuriyet Başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan kararla Bolu’ya 1 Hakim ile 2 Cumhuriyet Savcısı atandı.

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi. Listede 29 Hakim, 11 Savcı ve 4 İdari Yargı Hakimi yer aldı. Ağustos 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

3 KİŞİ BOLU’YA ATANDI

Resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte görev süresini tamamlayan Fatma Çiçek Bağcı Bolu Hakimi olarak, Ebru Üstünbaş Bolu Cumhuriyet Savcısı olarak, Sevda Sarı ise Gerede Cumhuriyet Savcısı olarak atamaları gerçekleştirildi.