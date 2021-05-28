1 Haziran sonrası hangi adımlar atılacak?

Haber: N. HalidAltundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında ‘tam kapanma’ olarak nitelendirilen dönem sonrası başlatılan kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Salgın nedeniyle alınan tedbirlere bağlı olarak gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan zor günler yaşayan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı hafta başında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısına çevrildi. Toplantı sonrasında 1 Haziran itibariyle atılacak yeni normalleşme kararlarının açıklanması beklenirken alınması muhtemel kararlar kamuoyunda konuşulmaya başlandı.

Aşılama çalışmalarının Haziran ayı ile birlikte hızlı bir ivme kazanması bekleniyor. Vaka sayılarındaki durağanlık ve hasta sayısındaki azalma ile birlikte kabineden toplumu rahatlatacak kararların çıkacağı tahmin ediliyor. Kamuoyunda konuşulmaya başlanan konulara göre 1 Haziran’dan sonra şu adımların atılması bekleniyor:

RESTORANLAR

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

DÜĞÜNLER

Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

HALI SAHALAR ve SPOR SALONLARI

Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.

MASKESİZ DÖNEM

Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

EĞİTİMDE TELAFİ

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından “eğitimdetelafibaşlıyor” etiketiyle yaptığı paylaşımında, “Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak” ifadelerini kullandı.