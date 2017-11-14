Haber: Semih Baykal

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığın engellenmesine yönelik operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler son olarak il merkezinde H.D (33) ve A.A.G (22) isimli şahısların yaşadığı eve operasyon yaptı. Operasyonda ekipler, 7 adet turuncu renkli uyuşturucu hap, Daralı ağırlığı 25.65 gram Skunk tabir edilen uyuşturucu madde, Daralı ağırlığı 3.23 gram gelen Toz Esrar maddesi, Şeffaf Poşet içerisinde daralı ağırlığı 0.59 gram gelen Kokain maddesi, Şeffaf Poşet içerisinde daralı ağırlığı 1.91 gram gelen Plaka Esrar Maddesi, Daralı ağırlığı 1.09 gram gelen Skunk tabir edilen uyuşturucu madde, Daralı ağırlığı 1.15 gram gelen Skunk tabir edilen uyuşturucu madde, Daralı ağırlığı 0.99 gram gelen Skunk tabir edilen uyuşturucu madde, Daralı ağırlığı 1.02 gram gelen Skunk tabir edilen uyuşturucu madde, Daralı ağırlığı 1.10 gram gelen Skunk tabir edilen uyuşturucu madde, Daralı ağırlığı 1.52 gram gelen Crack maddesi ele geçirildi. Toplam da Ekipler evde, 7 Adet Uyuşturucu Hap, 31 Gram Skunk tabir edilen uyuşturucu madde, 3,23 gram Toz Esrar, 0,59 Gram Kokain Maddesi, 1,91 Gram Plaka Esrar, 1,52 Gram Crack Maddesi buldu. Operasyonda şüpheliler H.D (33) ve A.A.G (22), gözaltına alındı. H.D (33) ve A.A.G (22) Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.