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01 Mart 2018 Perşembe
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    • 1 Kasım seçimlerinde Yusufeli ilçesinde Ak Parti adına çalışmış

    FETÖ/PDY örgüt üyesi olmak suçlamasıyla Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Gıda Tarım ve Hayvancılık eski İl Müdürü ve şu anda aynı kurumun bakanlığında uzman olarak çalışan İsmail Taş ile yine aynı müdürlükte eski müdür yardımcısı Erdal Kaya, suçlamaları kabul etmedi.

    01 Mart 2018 Perşembe 14:26
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    1 Kasım seçimlerinde Yusufeli ilçesinde Ak Parti adına çalışmış

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlamasıyla eski müdür İsmail Taş ile eski müdür yardımcısı Erdal Kaya, Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmaları başladı. SEGBİS sistemiyle ifade veren ve KHK ile ihraç edildikten sonra emekli olan Erdal Kaya; “Öncelikle 15 Temmuz darbe girişimini lanetle kınıyorum. Ben kesinlikle Fetö üyesi değilim ve onun için çalışmadım. Müdür ve çalışanlarla olan husumet yüzünden bana böyle iftirada bulunulmuştur. Bolu tayin olduğumda bana mobing uygulandı. Kırsal kesimden sorumlu olduğum için o dönem  bir çok kişiyle görüşmüşümdür” dedi.

    ZAMAN GAZETESİ ABONELİĞİM DOĞRU

    Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bolu İl Müdür ve şu anda da bakanlıkta uzman olarak göreve yapan İsmail Taş, tutuksuz yargılandığı mahkemede kendini savunarak bazı itiraflarda bulundu. Zaman Gazetesi aboneliğinin doğru olduğunu vurgulayan Taş; “2012 yılında kızımı Bolu  FEM Dershanesine yazdırdım. Kayıt nedeniyle 1 yıllık Zaman Gazetesi aboneliği de olmak zorundaydı. Bank Asya’da da hesabım oldu. Ama bu hesabı sıfırladımama hesabı kapatmayı unuttum”

    EROL ALTINTAŞ GÖRDÜM

    Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan Avukat Erol Altıntaş’ı müdürlükte ara sıra gördüğünü de belirten Taş; “Altıntaş, tarla satışlarını ve resmi evrak işlemlerini takip ederdi. Ara sıra onu müdürlükte görürdüm. Bazen de iş görüşmesi nedeniyle kendisiyle görüşmüşlüğüm olmuştur”

    ÖZÇİMEN’DEN TAKTİR BELGESİ ALMAM YANLIŞ ANLAŞILDI

    Dönemin Bolu Valisi İbrahim Özçimen’den taktir belgesi aldığını itiraf eden Taşan; “Bu belge için Valilik makamı benden isim istedi. Bende 4-5 çalışan arkadaşın ismini verdim Hatta kendi adımı bile yazmadım. Ama, Vali Özçimen benim adıma da başarı belgesi yazdırmış. Bu durumu Fetö’ye bağladılar. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Çizmeci Motel de hiç bulunmadım. Adnan Daylan’a ait Mengen Sofrasında ise bir kere yemeğe katıldım o da müdürlüğümüz tarafından verilen iftar yemeğidir”

    ABDULKADİR ASLAN ABANT TV’NİN ORTAĞI ÇIKTI

    Kendisinin müdürlük yaptığı dönemde önce Balıkesir, ardından Artvin sonra da Kahramanmaraş’a tayini çıkan müdür yardımcısı Abdülkadir Aslan’ın, şu an yayını durdurulan Abant TV’nin ortağı olduğunu öğrendim. 17-25 Aralık olaylarından sonra tüm Şube Müdürleri ve yardımcılarını toplayarak  bazı kesimlerin devletin güçsüzleştirilmeye çalışıldığını ve Recep Tayyip Erdoğan’ı yıpratma çalışmalarının yapıldığını, Bunun ABD oyunu olduğunu ve Gezi olaylarına katılan veya destekleyenleri asla affetmeyeceğimi, taviz vermeyeceğimi söyledim”

    1 KASIM SEÇİMLERİNDE AK PARTİ İÇİN ÇALIŞTIM

    1 Kasım genel seçimleri öncesi Bolu İl Müdürüyken bir hafta izne çıktım ve Artvin’in Yusufeli ilçesine gittim. Burası benim doğduğum yer. Burada Ak Parti için çalıştım. Bu çalışmaları Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a olan sevgim, saygım için yaptım. Bu güne kadar Cumhurbaşkanımızın çizgisinde olmaya çalıştım. Bir dönem Ak Partiden Yusufeli’nden aday adayı bile oldum”

    TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN ZAZILI SINAVLA ALINAN İLK MEMURUM

    Taş, duruşmada sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ön plana alarak açıklamalarda bulunması gözlerden kaçmazken, açıklamasını şöyle sürdürdü; “1995 yılında yapılan sınavlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı vardı. Bende bu yazılı sınava girdim ve Erdoğan’ın yazılı sınavla alınan memurların arasında ilk ben oldum. O dönemde eşim ise türban taktığı yüzünden görevinden atıldı. 1988-1993 yılları arasında Hak Yol evlerinde kaldım. Ensar Vakfının bazı toplantılarına katıldım. Ama hiçbir zaman Fetö örgütü ile ilişkim olmadı. Örgüt üyeliğini kabul etmiyorum”

    TANIK ASLAN; “ONLARI ALLAH’A HAVALE EDİYORUM”

    Mahkemede tanık olarak dinlenen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü eski müdür yardımcısı Abdülkadir Aslan’da SEGBİS sistemiyle yeminli ifade verdi. Aslan; “Müdür İsmail Taş ile Müdür Yardımcısı Erdal Kaya, benim sürgün edilmeme sebep oldu. Onları Allah’a havale ediyorum. Kaya ile Taş birbirlerine çok yakın kişilerdi. Müdür Taş kişiliği ile çabuk etki altında kalan birisiydi. 5 yaşındaki çocuk bile elindeki ekmeği alır. Kaya ise örgüte yakın birisiydi. Oktay Güneş sık sık Kaya’nın yanına giderdi. Taş’ın doğrudan doğruya örgüte yakınlığı ile ilgili bir şeyini duymadım. Kaya ile Taş’ı Çizmeci Motelde Davut Alcı ile birlikte bile gördüm. 17-25 Aralık sonrası firari sanık olan Oktay Güneş, bir keresinde benim makamıma gelerek; “Sen insanların katıldığı yemek organizasyonlarına niye karışıyorsun. Bu seni ilk ve son uyarışım” diyerek beni tehdit etti. Abant TV ortaklığıma gelince, kuruluş aşamasında TV’nin sahibi Mehmet Altun benim adıma yüzde 3 hisse yazdırmış. Amacım sadece destek olmaktı. Bir buçuk ay sonra kuruluş tamamlandıktan sonra yüzde 3 hissemi adını şu an hatırlamadığım bir bayana devrettim. İlişkim bundan öteye gitmemiştir. Beni oradan oraya sürgün ettikleri için Taş ve Kaya’yı Allah’a havali ediyorum” dedi.

    Diğer tanık Murat Keser’de yeminli ifadesinde, eski Müdür Taş’ın örgütle bir yakınlığı olup olmadığı hakkında bilgisi olmadığını, Kaya’nın ise Bolu’ya atanmasıyla birlikte hakkında; “FETÖ”cü olduğu dedikodularının müdürlük içerisinde yayıldığını söyledi.

    Anahtar Kelimeler: FETÖPDY, örgüt, üyesi, Olmak, Suçlamasıyla

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