1 kilo hamsi 50 TL

Stadyumun yakınlarında bulunan Balık Pazarında, uzun bir aradan sonra ilk kez tezgahlarda balık yoktu. Hamsi yokluğunun sebebi kaçak avcılar olduğu ifade edildi.

1 kilo hamsi 50 TL


Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde her pazartesi günü stadyum etrafına kurulan Bolu Pazarı, haftanın ilk günü olan Pazartesi gününü yoğun geçirdi. Balık Pazarı esnafı bu hafta tezgahlarına Karadeniz hamsisini koymadı. Hamsi yerine Karadeniz İstavrit tezgahlarına koyan esnaf, hamsinin son zamanlarda az geldiğini ifade etti. Öte yandan balıkların neden az geldiğini açıklayan esnaf, “kaçak avlanmalar arttığı için hamsi denizde iyice azaldı” diye konuştu.

BUNA GÖRE BU HAFTA PAZARDA BALIK FİYATLARI NASILDI?

Geçtiğimiz haftalarda, aylarda tezgahlarda 25-30 liradan alıcı bulan hamsi, bu hafta 50 liradan tezgah arkalarında yerini aldı. Tezgahta hamsinin yerini alan Karadeniz İstavrit ise, 25 liradan bolluğu ile tezgahları şenlendirdi. Diğer balık ürünleri, Mezgit 25, Çinekop 60, Levrek ise 80 liradan satıldı.

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