1 kişi ölmüştü, tahliye kararı geldi

Haber: Esra ÖZTÜRK

Olay geçtiğimiz haziran ayında Anadolu otoyolunun İstanbul istikametinde meydana geldi. Coşkun Ulu idaresindeki 06 BYD 434 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli 4. viyadük üzerinde aynı yönde seyreden Hıdır Özgün yönetimindeki 33 AZD 26 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü ile Kübra Nur Okuyucu (26) ve Ezgi Özden (27), ekipler ve vatandaşların yardımı ile bulundukları yerlerden çıkartıldı. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özden, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün hakim karşısına çıkan ve kazada bir kişinin ölümüne sebep olduğu için tutuklu yargılanan Coşkun Ulu savunmasını yaptı. Mağdurun ailesinin suçlamalarını reddeden araç sürücüsü Ulu “Ben kazayı bilerek yapmadım. Aynı araçta bende vardım ben de omzumdan yaralandım. Hatta ameliyat oldum daha sonra da tutuklandım. Kazada bende ölebilirdim. Araçtaki şahıslara karşı herhangi bir kastım olamaz çünkü kendileriyle aram çok iyiydi. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Tutuklu sanık Coşkun Ulu hakkındaki kararını veren mahkeme heyeti sanığın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine, ayrıca sanığa adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı konulmasına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 14:32