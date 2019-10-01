1 Mart 2020’ye kadar yasak

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Çeşitli akarsularda yaşayan ve Türkiye'de farklı ildeki bazı göletlerde yaşam süren doğal alabalığın üreme mevsimi olması sebebiyle neslinin korunması amacıyla 1 Ekim 2019 tarihinde 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını düzenleyen tebliğ gereğince yasaklanan av sürecinin doğal alabalığın tüm türlerini kapsadığı vurgulandı. 5 ay boyunca sürecek olan yasağın 28 Şubat 2020 tarihi itibari son bulacağı belirtildi. Doğal alabalık av yasağına uyulmaması durumunda yasak av yapan olta balıkçıları hakkında yasal işlem yapılacağı hatırlatıldı.

Yasak kalktığı zaman da doğal alabalık avcılığında toplam avlanabilecek balık miktarının en fazla üç adet ve alıkonulabilir en az boy limitinin de 25 santim olduğunu hatırlatıldı.