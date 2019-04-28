1 Mayıs işçinin ve emekçinin bayramı

Haber: C. Kutay AYKAN

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’a bu yıl ekonomik krizin yarattığı yıkım ve krizden çıkış adına AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur ittifakının dozunu artırdığı saldırılarla gidiyoruz açıklamasında bulunan EMEK Partisi Bolu İl Başkanı Ahmet Özkan şunları söyledi;

2018’in ikinci yarısında başlayan ekonomik kriz süreci 2019 yılında da derinleşerek devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetinin sözcüleri bir yandan “kriz yok, dış güçlerin saldırıları var, ülkemizin gelişmesini istemiyorlar” propagandası yaparken, bir yandan da krizin yükünü başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm emekçilere yıkmak için seferber olmuş durumdalar. 2018 yılının Eylül ayının sonlarına doğru, krizin engellenmesi iddiasıyla hazırlanan Yeni Ekonomik Program, krizin faturasını işçi ve emekçilere kesmenin somut belgesi olarak ortaya çıkmıştır. Döviz kurlarındaki yükseliş, artan dış borç, temel gıda maddelerine yapılan zamlar, elektrik, doğal gaz, akaryakıt zamları derken fırlayan enflasyon, soğan, patates ve yaş sebzenin alınamaz olması, tanzim satış kuyrukları vb. krizi her yönüyle görünür hale getirdi. İktidarın inkâr ettiği, yok dediği kriz işçi ve emekçilere dolaysız ve dolaylı olarak yansımaktadır.

Siyasi iktidar yeni istihdam alanları yaratmak adına, işsizlik sigortası fonunu yağmaya açtı. Sermayeye aktarılan kaynaklarla teşvikler, sigorta primlerinin işsizlik fonundan ödenmesi, eğitim adı altında ücretlerin işsizlik sigortası fonundan karşılanması, büyük sermayeye vergi indirimleri gibi düzenlemelerin karşısında işsiz sayısı çığ gibi artmaya devam etti.İşsizlik oranı resmi rakamlara göre 4 milyon 302 bine (gerçekte bu rakam 7 milyon civarındadır) ulaşarak yüzde 14’ü bulurken, sadece 2018 yılının son üç ayında işten çıkarılan sigortalı çalışan sayısı 580 bin oldu.Krizin üstünü örtmek, ağır sonuçlarını 31 Mart Seçimleri sonrasına ertelemek gibi bir strateji izleyen iktidarın yöntemi krizin üstünü örtemediği gibi, etkisi gün geçtikçe daha fazla hissedilir hale geldi.

İşten atmalar, gönüllü-zorunlu çıkışlar, ücretsiz izinler, vardiyaların birleştirilmesi, az işçiyle çok iş yapma, işçilerin mesailerinden kesme, tasarruf tedbirleri adı altında hak gaspları yoğunlaşarak devam etti. Grev yasakları, sendikasızlaştırma, iş cinayetleri artarak sürdü. Şeker fabrikalarının bir bölümünün özelleştirilmesi, özelleştirme sürecinin devam edeceğini gösterdi. Yaşanan zamlar, işsizlik, yüksek enflasyon işçi ve emekçilerin yaşamını çekilemez kılarken, ülkeyi yönetenler saltanatlarını sürdürdü. Devlet yetkililerinin emrine amade lüks araç ve uçak filoları, saray ziyafetleri hiç eksik olmadı. Yoksullaşan işçi ve emekçiler, pazarlarda artık toplayan insanların görüntüleri ülkede iki sınıfının nasıl yaşadığının somut göstergelerinden oldu.

Tarım alanında durum değişmedi. Üretici köylülere dönük engeller artırıldı, ürünlere kota uygulanırken, patates, soğan ve et ithalatında sıfır gümrük vergisiyle tüccarlara milyonlar kazandırıldı. İthalatı yapılan kimi temel gıda ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlandı. Üreticiler yüksek vergiler nedeniyle mazot ve gübre alamazken, yat sahiplerine yakıtı vergisiz alma imkânları yaratıldı. Kürk, mücevher, ziynet eşyaları gibi lüks tüketim maddelerinden vergiler kaldırıldı.