1 Mayıs’ta Tandoğan’dalar

Haber: Aysun BEYKOZ

Çınar, 1 Mayıs İşçe ve Emekçinin bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi; 1 Mayıs 2.’nci enternasyonal’ı kararıyla ilk kez kutlandığı 1890 yılından bu yana işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara karşı talepleri ile alanlara çıktığı birlik ve mücadele dayanışma duygularını en somut şekilde alanlara yansıttığı bir gün olarak tüm ülkelerde kutlanmaktadır.

Türkiye'de AKP'nin iktidarda olduğu 17 yıl emekçiler açısından en büyük hak kayıplarının yaşandığı dönem olarak tarihe geçmiştir. Ülkenin en değerli ve stratejik kaynakları özelleştirmeler yoluyla uluslararası ve yerli sermayeye değerinin çok altında peşkeş çekilmiştir. Esnek ve güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma uygulamaları hızla yaygınlaşıp, kitlesel işten çıkartmalar sürerken, düşük ücret ve maaş artışlarının dayatıldığı, emeğe yönelik saldırıların çok yönlü olarak hayata geçirildiği bir süreçyaşanmıştır.İşçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullanın gerileten sermaye yanlısı siyasal, ekonomik ve sosyal politikalar, rejim değişikliği sürecinde hız kazanmıştır.

AKP İKTİDARINA YÜKLENDİ

OHAL bahanesiyle grevlerin yasaklandığı, sendikal hak ve özgürlüklerin gasp edildiği, her türden hak arama yönteminin baskı altında alındığı, bir ortamda emek sınıfının çalışına ve yaşam koşullarım korumak ve geliştirmek oldukça zorlaştırılmıştır.Oysa demokrasinin en önemli ölçütü, emekçilerin hakları için özgürce örgütlenebilmeleri, kendi geleceklerine ait kararları alabilmeleridir. Sendikasız demokrasi: grevsiz ve toplu sözleşmesiz sendika olmaz. Türkiye ise dünyadasendikal hakların en yoğun biçimde ihlal edildiği ülkeler arasındadır.Yapılması gereken İLO koşullarına uygun, anti demokratik maddelerden ar ınmı ş çalışanların demokratik, meşru eylem ve etkinliklerini engellemeyen, içerisinde "grev ve toplu sözleşme"' olan bir sendika yasasının çıkarılmasıdır. Ancak. AKP iktidarının böyle bir niyeti söz konusu değildir.

EN KÖTÜ 10 ÜLKE ARASINDAYIZ

ITUC'un raporunda, Türkiye, Kamboçya, Hindistan ve İran gibi ülkelerle birlikte çalışanlar için en kötü on ülke sıralamasında yer almıştır.

Emekçiler verimlilik ve milli gelir artışından payını alamamaktadır. Bu nedenle de gelir dağılımı ülkemizde oldukça bozuktur. Nüfusun en düşük gelir grubunu oluşturan yüzde 20'lik diliminin milli gelirden aldığı pay yüzde 6'dır. Buna karşın nüfusun en yüksek yüzde 20'lik grubunun milli gelirden aklığı pay ise yüzde 46'dır.

İşsiz sayıs ının 7 milyonu aştığı bir ülkede, tek kiş inin ağzından çıkan sözle, işsizlik fonundaki paraların işverenleri ve bankaları kurtarmak için kullanılması, dar gelir linin vergi yükü altında ezilmesi, kıdem tazminatına göz koyulması, milyonların emeklilik hakkının yok sayılması gibi uygulamalar emekçi sınıfların sömürüsünü daha da derinleştirmiştir.

Artık emekçilerin hak gasplarına tahammülleri kalmamıştır. Bugün yaşadığımız bu sürece karşı durmanın yolu ise birlikte omuz omuza mücadele etmekten geçmektedir. Emekçiler, bugün içinde bulunduğu sürece karşı yanıtını, tarihini hatırlayarak, tarihini yeniden yaratarak verecektir.

YAŞASIN 1 MAYIS

Bütün emekçiler temel hakları ve ekonomik talepleri için birleştiğinde, daha adil ve özgür bir dünyanın kurulacağını, emeğimizi sömürenlerin ise "bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gideceklerini" ve "'bu güzelim memlekette hürriyetin en şanlı elbisesiyle elini kolunu sallaya sallaya doluşacağını" biliyoruz.Eğitim-İş olarak emeğimiz ve iş güvencemize sahip çıkmak için ! Mayıs'ta ülkedeki tüm alanlarda ve Ankara'da Tandogan meydanında olacağız.Yaşasın Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü. Yaşasın 1 Mayıs!!