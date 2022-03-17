1 metre karda yürüyüş keyfi!



Haber: Erdal Tanrıverdi

Fotoğraf: Metin Ferah

- 5 derecede Aladağ'ın doruk noktasına yakın 1370 rakımda başlayan yürüyüşün öncülüğünü Süleyman Özdoğan, artcılıklarını da Ertuğrul Bulut, İbrahim Dirik ve Yıldız Saraç yaptı.

1 METRE KARDA YÜRÜYÜŞ

Bolu Belediyesi Turizm ve Tanıtma Birimi tarafından düzenlenen11.600km.lik Aladağ- Gölcük- Çamyayla Köyü yürüyüşünde 45 doğasever karda yürümenin keyfini çıkardılar. Yürüyüşün başlangıcında orman içinde bir metreye yaklaşan karlı zeminde başlayan yürüyüş Gölcük Tabiat Parkı'na kadar yoğun karlı zeminde geçti. Gölcük'te verilen molanın ardından Seben yolunu takiben yaklaşık 2.5 km. asfalt kenarından devam eden yürüyüş, Demirciler Köyü Parkur tabelasından tekrar orman içinden Örencik Yaylası'na kadar devam etti. 881 rakımlı ÇamyaylaGöleti'nde verilen kısa molanın ardından yürüyüş saat 15.05 'de 801 rakımlı Çamyayla Köyü'nde son buldu.