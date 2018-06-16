Haber: BMA

Türkiye'deki Bolu fabrikası da dahil olmak üzere, dünya çapında toplam 28 tesisinde ürettiği ürünleriyle, her gün 100'ü aşkın ülkede milyonlarca sofraya ulaşan gıda lideri Barilla, global büyümesini sürdürürken, çevreye olan etkisini de azaltıyor. Çalışmalarını “Sizin için iyi, Gezegen için iyi” misyonu ile yürüten Barilla Grubu, 2017 yılı iş ve sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladı.

Makarna pazarında dünya lideri, soslarda Avrupa lideri, İtalya'da unlu mamuller ve İskandinavya pazarında ise gevrek ekmekte lider olan Barilla, 2017 sonu itibarı ile tüm dünyada yüzde 3 büyüme yakalayarak 3,468 milyon Euro gelir elde etti. Dünya genelinde büyüme yakalayan grup, özellikle İtalya’da performansını yükseltti ve Avrupa'da büyüme devam etti. İtalya ve Fransa'da unlu mamuller ile makarnalar, sağlıklı yaşama odaklı ‘Sizin için daha İyi (Better for You)’ ürünlerinin de katkısıyla büyüme performansını artıran grup, sos sektöründe de başarılı sonuçlar elde etti.

1 MİLYAR EURO YATIRIM ÖNGÖRÜLÜYOR

Sanayi varlıklarına beş yıl içinde yaklaşık 1 milyar Euro yatırım yapmayı öngören grup, yatırımların yüzde 60’ı ile süreçlerini iyileştirmeyi, sahip olduğu teknolojileri geliştirerek rekabet gücü ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor. Barilla, planlanan yatırımın yüzde 40’ını ise inovasyon ve coğrafi yayılma çalışmalarında gerçekleştirecek. Grubun hayata geçireceği yatırımla Rubbiano’daki fabrikası genişletilerek, en iyi teknoloji ve enerji tasarruf standartlarıyla Avrupa’nın en büyük sos fabrikası haline gelecek. İtalya dışında gerçekleşecek yatırımlarda ise ağırlıklı olarak işlerin büyütülmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasına odaklanılacak.

“GERÇEKTEN İYİ MAKARNA İÇİN”

Grubun benimsediği misyon ile "Geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz" diyen Barilla Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Guido Barilla, “Sürekli artan dünya nüfusunu gezegenimize zarar vermeden besleyebilmek, bu çağın en büyük zorluklarından birini teşkil ediyor. Her gün 8 binden fazla çalışanımızdan aldığımız destekle bu zorluğun üstesinden gelmeye hazırız” açıklamasını yaptı.

Üretim çalışmalarını kurucusu Pietro Barilla'nın "Çocuklarınıza yedirmeyeceğiniz hiçbir şeyi üretmeyeceksiniz" prensibi ile gerçekleştiren Barilla, finansal ve pazar sonuçlarının yanında, insanların, gezegenin ve toplumun esenliği başlıklarında ulaşılan sonuçları içeren “Sizin için iyi, Gezegen için iyi” başlıklı 2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu da yayınladı. Geçtiğimiz yıl durum buğdayının yüzde 90'ını yerel kaynaklardan tedarik eden Barilla, İtalya'dan satın alınan sürdürülebilir durum buğdayının payı yüzde 26 arttı. Grup, beslenme profillerini iyileştirmek amacıyla soslardan unlu mamullere kadar 26 ürününü yeniden formüle etti.

DURUM BUĞDAYININ YÜZDE 90’I YEREL KAYNAKLARDAN

Taahhüdü tarladan çatala uzanan grup, geçen yıl makarnanın üretildiği bölgelerden 1 milyon ton (toplamın yüzde 57’si) durum buğdayı satın aldı. Şirket, İtalya’da satın alınan miktarın yüzde 57’si için (430 bin ton) 5 binden fazla çiftliği kapsayan ekim sözleşmeleri imzaladı. Sürdürülebilir durum buğdayı projesi kapsamında elde edilen ürün miktarı, yüzde 26 artarak 190 bin tondan 240 bin tona yükseldi. 2010 yılından bu yana tedarik zincirinin her aşamasında hayvan refahı konusuna da hassasiyet gösteren Barilla, Le Emiliane ve La Collezione makarnalarının tedarik zincirinde yüzde 100 A kategorisi taze serbest gezen tavuk yumurtalarını kullanıyor.

BUĞDAY TRENİYLE ÇEVRE DOSTU MAKARNA

Geçtiğimiz yıl daha dengeli beslenmeye katkıda bulunan ve tam buğday veya baklagiller içeren 10 yeni ürününü tüketicileri ile buluşturan Barilla, ‘Buğday Treni’ projesi ile yılda 1.100 ton sera gazından tasarruf ettiğini açıkladı. Son 7 yılda makarna fabrikalarında ürettiği her bir ton makarna için su tüketimini yüzde 31, sera gazı emisyonunu ise yüzde 24 oranında azaltan Barilla, 2015 yılında Parma’da açılan ve buğday treni olarak anılan yeni demiryolu ile yılda 3 bin 300 kamyonun Avrupa yollarına daha az çıkmasını sağladı. Grup, geçtiğimiz yıl karayolu taşımacılığı için yeni bir sıvı metan yakıtlı araç filosunu devreye aldığını duyurdu.

SOSLAR İÇİN DÜŞÜK ÇEVRESEL ETKİLİ TEDARİK ZİNCİRİ

Akdeniz diyetini destekleyen ürün grubundaki sos tarafında da sürdürülebilirlik sonuçlarını paylaşan Barilla, son beş yılda fabrikalarında üretilen sos ve pestonun her bir tonu için su tüketimini yüzde 15, karbon salımını ise yüzde 49 oranında azalttığını açıkladı. 2017 yılında filosuna kattığı sıvı metan yakıtlı kamyonların eklenmesiyle azot oksidi yüzde 79, partikülleri ise yüzde 99 oranında azaltan Barilla, sos kavanozları ve kapsüllerini de yüzde 100 geri dönüştürülebilir içeriklerden üretiyor.

Her yıl 63 bin ton domates alımı gerçekleştiren Barilla’nın, İtalya'da üretilen soslar için tedarik ettiği 53 bin ton domatesin yüzde 84'ü Global G.A.P. sürdürülebilir tarım sertifikası taşıyor. Ayrıca, her yıl seçili üreticilerden 3 bin tondan fazla İtalyan fesleğeni satın alınıyor.

12 ÜRÜNÜN BESİN PROFİLİ GELİŞTİRİLDİ

Barilla, 2017 yılında 12 sosunun şeker ve tuz içeriğini gözden geçirmenin yanı sıra hiçbir hayvansal madde ile laktoz içermeyen, yüzde 100 vejetaryen soslarını piyasaya sürdü. Grup, sos üretiminin üçte ikisi ve pesto üretiminin yüzde 98'den fazlasının yapıldığı Rubbiano fabrikasına önümüzdeki 8 ayda yapılacak 50 milyon Euro tutarındaki yatırımla Avrupa'nın en büyük sos fabrikasına sahip olacak.

Wasa markası ile dünyanın en büyük gevrek ekmek üreticisi konumunda olan Barilla Grubu, yüzde 90'ı düşük şeker, yüzde 100’ü yüksek lif ve yüzde 65'i tam tahıl içeren Wasa'nın 6 yeni ürününü tüketicilerin beğenisine sundu. Wasa’nın 2017 yılında pazara sunduğu altı yeni üründen ikisi biyolojik ürün kategorisinde yer alırken, biri kavuzlu buğday ve chia bazlı antik tahıllar içeriyor; ikisi glütensiz olup biri de humus dolgulu ilk vejetaryen atıştırmalık olarak sunuluyor. Ürün yüzde 100 bitkisel proteinler ile peynirli atıştırmalıklara göre yüzde 40 daha az yağ içeriyor.

2020-2030 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

Küresel gıda lideri, sürdürülebilirlik raporunda 2018-2020 ve 2020-2030 yılları arasında ulaşmaya çalışacağı sürdürülebilirlik hedeflerini de duyurdu. Grup 2020 yılına kadar "Sürdürülebilir Tarım programına katılan çiftçi sayısını 5 binden 10 bine çıkarmayı, aynı zamanda İtalyan tedarik zincirinde sürdürülebilir buğday miktarını ikiye katlamayı hedefliyor. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde ana hammaddelerin (durum buğdayı, irmik, yumuşak buğday unu, çavdar, domates, yumurta, ayçiçek yağı, kolza yağı) yüzde 100'ünü Barilla Sürdürülebilir Tarım Koduna uygun olarak satın almayı planlayan grup 2020'de, 2010 yılına kıyasla karbon salınımı ve su tüketimini yüzde 30 azaltmayı, atık alanlarında ise sıfır atık hedefi belirlemeyi amaçlıyor.

Grup, bugün toplamın yüzde 8,4'ünü oluşturan tam buğday, lif ve protein açısından zengin ürünlerden oluşan ‘Sizin için daha İyi (Better for You)’ ürün kategorisini 2030'a kadar genişleterek toplam hacmin en az yüzde 30'ına ulaştırmayı planlıyor. Barilla Grubu, 12 yıllık süreçte ‘tek doz atıştırmalıklar’ geliştirerek, piyasaya sunacağı bu tür ürünlerin yüzde 85'inin 150 kaloriden düşük olmasını sağlamayı hedefliyor.