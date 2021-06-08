“1 milyon 418 bin TL harcandı”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, termik santral nedeniyle taşınacak olan Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu köyünün yeni yerinde incelemelerde bulundu. Bolu Valisi Ahmet Ümit’e ziyaretinde Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever, Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve kurum yetkilileri de eşlik ettiler.

Köyün taşınacağı alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Ümit, “Vatandaşlarımızın rahat, konforlu ve güvenli bir yerleşim yerine, huzur ortamına sahip olabilmeleri için Bolu Valiliği olarak ilgili Bakanlıklarımızın da destekleriyle gerekli çalışmalar yapılıyor. Sayın Milletvekilimiz ve İlgili kurum yetkililerimizle birlikte köyün taşınacağı alanı mahallinde inceledik. Kurumların çalışmaları takip edilecek. Birlik ve beraberlik içerisinde Himmetoğlu köy sakinlerimizin hak ettiği imkânlara kavuşmasını sağlayacağız” dedi.

Himmetoğlu Köyünü de ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Ümit,“Yeni iskan alanı olarak belirlenen 153 dekar arazi üzerinde ilgili kurumlarımızca altyapı çalışmaları yapıldı. Yapılan hizmetler karşılığında bugüne kadar toplam 1.418.000 TL harcanmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese, sabır ve anlayışları için tüm vatandaşlarımıza, milletvekillerimize ve ilgili Bakanlarımıza teşekkür ediyor, bu çalışmalarda desteklerini bizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.