Haber: BMA

Yaşar Yüceer başkanlığında devam eden İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantıları kapsamında Perşembe günü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bütçe talebi görüşüldü. Kurumun 2017 yılında yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, 2018 yılında gerçekleştirmek istedikleri bazı projeleri de meclis üyeleri ile paylaştı. Ertem, 2018 yılında merkez ve köy okulları için gerekli olan mini futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yapımı için meclisten 880.200 TL olmak üzere toplamda 1.940.200 TL ödenek talebinde bulunurken konu incelenmek üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edildi.