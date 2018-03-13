HABER:Gönül Olutürk

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, canlı hayvan ihracatı 2013-2017 döneminde 2,6 kat artarken, büyükbaş hayvan ihracatından elde edilen gelir 3,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye 2016 ve 2017 yıllarında ise büyükbaş hayvan ihracatı yapmadı. Geçen yıl gerçekleştirilen 34,7 milyon dolarlık ihracatın 11,1 milyon dolarını damızlık olmayan tavuk civcivi, 10 milyon dolarlık kısmını da damızlık olmayan tavuk ve horoz ihracatı oluşturdu. Söz konusu hayvanların toplam canlı hayvan ihracatındaki payı yüzde 61 oldu. Ülkede geçen yıl sadece 24 il canlı hayvan ihracatına katkı sağlarken, 57 il dış satım yapamadı. İhracatta ilk sırayı 11,3 milyon dolarla Adana aldı. Toplam canlı hayvan ihracatının yüzde 32,6'sı bu kentten gerçekleştirildi. Kırıkkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bolu ve Bursa da 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan iller olarak dikkati çekti.

Türkiye'nin en fazla canlı hayvan ihraç ettiği ülke 23 milyon dolar ile Suriye oldu. Bu rakam, toplam canlı hayvan ihracatının yüzde 66'sını oluşturdu. Bu fasılda 1 milyon doların üzerinde Türkiye'den ithalat yapan diğer ülkeler Türkmenistan, Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk olarak kaydedildi.