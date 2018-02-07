HABER:Aysun Beykoz

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Erkan Demirci ile eski polis memurları Murat Büyükşahin ve Hüseyin Yavuz, tutuksuz sanık M.Ö. ile avukatları ve yakınları katıldı. Tutuksuz sanık S.G. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkeme salonuna bağlandı. Mahkeme Başkanı, duruşma öncesinde davanın geldiği aşama hakkında sanıklar ile avukatlarına bilgi verdi.

"ByLock" döküm içerikleri ile ilgili bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını kaydeden Mahkeme Başkanı, isteyen sanıkların avukatları aracılığı ile bu raporu alabileceğini belirtti. Daha sonra tanıkların dinlenilmesine başlandı. Duruşmaya SEGBİS ile Batman'dan katılan tanık H.G, tutuksuz sanık S.G. hakkında bildiklerini daha önce Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na anlattığını söyledi.

Tanık H.G. örgütle ilişkili olduğunu düşündüğü şahıslarla ilgili çok ayrıntılı malumatlar verdiğini belirterek, "Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde çalıştığı dönemde sanık S.G. ile yaklaşık bir yıl birlikte görev yaptık. Çok samimiyetimiz yoktu. 2011-2013 yılları yaz aylarına kadar cemaat denilen yapının sohbet toplantılarına iştirak ettim. Bu toplantılara S.G'nin de katıldığını biliyorum. Tüm sohbetlerde onu görmedim. Sadece şubeye geldiğinden sonra bu sohbetlere katılmaya başladı." şeklinde konuştu.

H.G, sanık S.G'nin 17-25 Aralık döneminden sonra şubeden uzaklaştırıldığını da sözlerine ekleyerek, "Kendisi şubeye çevik kuvvetten gelmiş olmasına rağmen hemen teknik büroya geçirildi. Bu bana manidar geldi. Zira ben 10 yıllık memur olmama rağmen halen fezleke yazımı ile uğraşıyordum. Bu nedenle bu tür şahısların teknik büro gibi yerlere geçmesini anlamlı bulmuştum. Bu nedenle örgüt içinde bulundukları kanısı edindim. S.G'nin örgüt içinde abi, imam veya başka bir sıfatı taşıyan pozisyonu olup olmadığını bilmiyorum. Ben liyakatini ve becerisini kanıtlamadan, birtakım kişilerin KOM gibi önemli şubelere gittiğini tespit etmiştim, S.G. de bunlar arasındadır" şeklinde konuştu.

Sanığın, örgütün ildeki önemli isimleri ile yakın ilişkiler kurduğunu da sözlerine ekleyen H.G, "S.G. KOM şubenin abisi Abdullah isimli şahısla yakın ilişki içindeydi. Yine örgütün bir başka abisi olan ve ismini hatırlamadığım şahısla da çok yakındı. Bu nedenle örgütün içinde olduğunu düşünmüştüm. Ancak bizim şubeden ayrıldıktan sonra irtibatının ne şekilde geliştiğini bilemiyorum" dedi.

Duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katılan tanık M.U. da tutuklu sanık Murat Büyükşahin hakkında bildiklerini anlattı. M.U, birlikte görev yaptıkları dönemde Büyükşahin ile sohbet toplantılarına katıldıklarını kaydetti. Tanıkların dinlenilmesinin ardından mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürü Erkan Demirci ve eski polis memurları Murat Büyükşahin ile Hüseyin Yavuz'un tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, diğer tanıkların dinlenilmesi için 6 Mart'a ertelendi.