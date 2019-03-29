1 Nisan’da okullar tatil

Haber: Kasım ŞAHİN

Seçimin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı sorusu, bir süredir öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin gündeminde yer almaya devam ediyordu. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerinin ardından 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen açıklandı. İşte, 1 Nisan'da eğitim öğretim devam edip etmeyeceğine yönelik yapılan o açıklama

Seçimin ertesi günü okulların tatil olup olmayacağı, öğrenciler kadar eğitimcilerin de gündemindeydi. Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklama yapmasının ardından 1 Nisan Pazartesi günü eğitim ve öğretim takviminin normal şekilde devam edip etmeyeceği yanıt buldu. İşte, MEB'den gelen o açıklama...

1 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde seçimin ertesi gününü tatil ilan eden Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Mart seçimleri sonrasına denk gelen 1 Nisan Pazartesi gününü resmi olarak tatil ilan etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 12:10