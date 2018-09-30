Kazanın şoförün direksiyon başında uyuması sonrası meydana geldiği öğrenildi. Yol kenarında bulunan ağaca çarparak duran minibüsteki bir kişi hayatını kaza yerinde kaybederken minibüste buluna diğer yolcuların tamamı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Gerede İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araç kazasına müdahale etti. 19 yaralı Gerede devlet hastanesinde tedavi altına alınırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavisi devam ediyor.