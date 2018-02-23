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23 Şubat 2018 Cuma
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    • “1 puan bizi sevindirmedi”

    Ligin 23. Haftasında deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kalan B.B. Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında deplasmandan 1 puanla döndükleri için üzgün olduklarını söyledi.

    22 Şubat 2018 Perşembe 17:53
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    “1 puan bizi sevindirmedi”

    Haber: Semih Baykal

    B.B. Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, maç hakkında şunları söyledi; “ Bolu gibi zor bir deplasmandan bir puan almak herkesi sevindirir. Ancak açıkçası bizi sevindirmedi. Özellikle maçın ilk yarısında çok net pozisyonlarımız vardı. Boluspor’un tek korner pozisyonu vardı. Ondan da biz kendi kalemize golü attık. İlk yarıda soyunma odasına 3-1, 4-1 önde gidebilirdik. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Boluspor takımı bizim iyi oyunumuzdan dolayı kötü günündeydi. İl golü biz atmış olsaydık çok farklı bir maç olabilirdi. Ama deplasmanda alınan bir puan ve iyi mücadele, istek arzu bizi sevindiren taraftı. Bolu’dan bir puanımızı aldık ve artık pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız.”

    “BOLUSPOR’U ÇOK İYİ ANALİZ ETTİK”

    Açıklamasının devamında Altınparmak; “ Boluspor’u çok iyi analiz ettik. Boluspor’a özellikle açık alan bıraktığınız da çok etkili olabilen bir takım. Özellikle Poepon gibi çok etkili bir oyuncular var. Zaten bizde Poepon’u çok iyi kilitledik ve ona koşu mesafesi bırakmadık. Çünkü Boluspor takımına önde basıp, arka alanı açık bıraktığın çok etkili olan bir takım. O yüzden kapalı bir futbol oynadık ve arkada fazla boş alan bırakmadık. 2-3 gün boyunca buna çalıştık” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Ligin, 23., Haftasında, Deplasmanda, Boluspor

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