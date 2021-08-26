1 sürücü 3 kural ihlali

Haber: Okay Özcan

Trafik ekipleri tarafından başlatılan uygulamada Hastane Caddesi üzerinde bulunan ve engelli sürücüler için ayrılan otoparka, engelsiz bir araç sürücüsünün aracını tespit etti. Ayını araç sürücüsünün 3 kural hatası yaptığı da ortaya çıktı. 67 plakalı aracın sürücüsü birinci ihlal olarak engelli parkına aracını çekmesi, ikinci hatası ise aracı görme engelli yolunun üstüne çekmesi ve üçüncü olarak, yayaların kullandığı kaldırıma çekmesi. Bu üç trafik kuralı ihlali kameralarla kayıt altına alınarak, sürücü Y.Ç.ye aracın engelli parkına çekilmesinden dolayı 288, engelli yoluna çekilmesi nedeniyle 144 ve yaya kaldırıma çekmesinden dolayı da 144 lira olmak üzere toplam 576 lira trafik para cezası kesildi.

Bolu’da gün boyunca Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından engeli otoparklarına çekilen araçlar üzerine yapılan uygulamada, kurallara uymayan engelsiz 7 araç sürücüsüne toplamda 2 bin 16 lira trafik cezası kesildi. Trafik yetkilileri, engelli olmayan ama engelli otoparkları işgal eden araç sürücülerine yönelik uygulamaların devam edeceğini açıkladılar.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021, 16:17