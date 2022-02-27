1 tır dolusu yardım gönderildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kampanya kapsamında hayırseverlerin desteği ile 1 tır dolusu ihtiyaç maddesi toplandı.Bolu İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubesi iş birliğinde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan Gıda, giyim, temizlik madddesi, halı, battaniye, kömür, soba, un, oyuncak, hijyen vb. ihtiyaç maddeleri ile yüklü tır, düzenlenen törenle Suriye’ye uğurlandı.

24.02.2022 tarihinde Koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek gerçekleştirilen törende konuşan Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu: “Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubemiz, TDV Bolu Şubesi Kadın Kolları ve İlçe Müftülüklerimizin iş birliğinde, iyiliksever vatandaşlarımız ve personelimizin katkılarıyla 1 tır dolusu ihtiyaç maddesini İdlib’li kardeşlerimize gönderiyoruz. Yardım kampanyamıza katkılarından dolayı hayırsever Bolu’lu vatandaşlarımıza, din görevlilerimize ve tüm personelimize teşekkür ediyor, gayretlerinin Yüce Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun.” dedi.

Konuşmanın ardından çeşitli ihtiyaç maddesi yüklü tır, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yapılan dua ile Suriye’ye uğurlandı.