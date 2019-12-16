1 ton hamsi ikram edildi

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören Trabzonspor taraftarı yaklaşık 4 bin kişi, festival için Abant Tabiat Parkı'nda bir araya geldi. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği ve Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği tarafından ulusal boyutta düzenlenen festivale, 30 üniversiteden yaklaşık 4 bin öğrenci katıldı. Her yıl Aralık ayının ikinci hafta sonu Abant’ta yapılan festivalin bu yıl ki etkinliğine katılan öğrenciler, soğuk havaya aldırış etmeden horon teperek ve halay çekerek eğlendi. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği ve Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği tarafından 8'incisi düzenlenen etkinliğe katılanlara piknik alanında kar üzerinde yakılan mangallarda pişirilen 1000 kilogram hamsi ikram edildi. Soğuk havaya rağmen, katılımın yüksek olduğu etkinlikte, öğrenciler yöresel oyunlar oynayarak eğlendi. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, etkinliğe olan katılımdan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "4 bin civarında insan olduğunu düşünüyorum. Biz onların birlik ve beraberlikleri için yanlarındayız. Ülkenin kritik bir dönemden geçtiği bu zamanlarda, böyle bir neşeye böyle bir atmosfere ihtiyaç olduğunu düşündük. Ben ilk kez Abant'a geldim. Çok hoşumuza gitti. Daha çok gelmek ve organizasyon yapmak lazım. Bu etkinlik 8 senedir devam ediyor. Herhalde en güzeli bu oldu" şeklinde konuştu.