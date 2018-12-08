HABER:C.Kutay Aykan

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefon hatlarından 'ardışık arama' yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük ile birlikte, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da düzenlenen operasyonlarda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen Ö.Y., O.H.A., Ö.Ç., E.B., S.S.A., Ö.F.S., M.A., N.D., E.Ç. ve F.Ç. gözaltına alındı. Operasyon dün akşam saatlerinde yedi ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yedi ilde yakalanan 10 zanlı Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.

Operasyonla ilgili olarak ilimize gelen polis ekibi Bolu Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışarak ilimizde iki adrese baskın yaptı. Operasyon kapsamında Bolu’dan meslekten ihraç edilmiş olan eski bir subay olan Ö.F.S.’nin evinde gözaltına alındığı öğrenildi.