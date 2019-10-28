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10 Bin araçlık kuyruk

İlimizin yegâne Milli Parkı konumundaki Yedigöller Milli Parkına Bolu yolundan ulaşmaya çalışanlar kötü bir sürpriz ile karşılaştılar. 40 Kilometrelik Bolu-Yedigöller yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

10 Bin araçlık kuyruk

Haber: Volkan Yılmaz

Yedigöller Milli Parkına ulaşmak isteyenler bir yol klasiği ile karşılaştı. Bolu’dan milli parka doğru yola çıkanlar yolun son 10 kilometresinde tıkanan yolda saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yoldaki yoğunluk nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünün resmi facebook sayfasından ziyaretçilere uyarı yayınlandı. Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan uyarıda, “Yedigöller Milli Parkı Ulaşım Yolunda an itibariyle 7 km araç trafiği oluşmuştur. Milli parkımıza gelmeyi düşünen ziyaretçilerimizin diğer alanları tercih etmeleri tavsiye edilir” denildi. Milli parkın girişine konulan Elektronik Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişelerinin henüz çalışmaması sebebiyle oluşan yoğunluk sürücüleri adeta canından bezdirdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019, 15:02
Esra Perçin

Esra Perçin

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