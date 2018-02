Haber: Semih Baykal

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi arazisi üzerinden yapımına Kasım 2017'de başlanan proje kapsamında toplam 19 bin 500 metrekarelik alana kurulan, 4 bin panelden oluşan ve yıllık 1 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretecek olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantısı düzenledi.

Konuyla ilgili Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz şu açıklamayı yaptı; “Ülkemiz enerji açısından dezavantajlı bir ülke. Ülkemizde hemen hemen enerjinin her çeşidinin yüzde 95’ini dışarıdan satın alıyoruz. Kalkınmakta olan bir ülke olduğumuz için enerjinizin yüzde 95’i dışa bağımlıysa bu çok büyük bir problemdir. Böyle bir problemi de aşmak içinde akarsu üzerlerine yapına HES’ler ve barajlar, rüzgar ve güneş enerjisi gibi doğal kaynakların kullanımı noktasında dünya epeyce bir yol aldı. Türkiye’de de hükümetimiz buna sonuna kadar destek veriyor. Şu an rüzgar enerjisi ile ilgili rüzgarın olduğu yerlerde türbünler yapıldığı gibi güneş enerjisi ile ilgilide çalışmalar başladı. Bizde şehrimizde her konuda yatırımcılara öncülük etmeye çalışıyoruz. Şu anda yaklaşık 20 bin metre karelik alan üzerinde su arıtma tesisimizin hemen bitişiğindeki boşlukta güneş enerji sistemini bitirdik. İnşallah bu güneş enerjisinden elde edilecek elektrik enerjiyle 10 bin hanenin kullanımına eş değer enerji üreteceğiz” dedi.

“KENT EKONOMİSİ KAZANACAK”

Mart ayında bitirilmesi planlanan santralde elde edilecek enerjinin yıllık 200 bin kilovatsaati Bolu Belediyesi Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin enerji tüketimini karşılayacak. Geri kalanı ise Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'ye satılarak hem içme suyu arıtma tesisinin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanacak hem de kent ekonomisi kazanacak.