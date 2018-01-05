Haber: Ceylan Beykoz

Dr. Büşra DELİGÖZ, Serviks ( rahim ağzı) kanserinin dünya genelinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. kanser türü olduğunu, Türkiye’de ise en sık görülen 8. kanser türü olduğunu belirtirken “ Serviks kanseri sık görülen bir kanser türü olmasının yanında erken evrede tespit edilebilirse tedavi şansının yüksek olduğunu bu sebeple erken teşhisin önemli olduğunun altını çizdi.

“Her kadının Smear/HPV testi yaptırması gerektiğini, rahim ağzı (Serviks) kanserinin erken dönemde belirti vermeyebileceğinden belirlenmesinde PAP smear testinin önemli bir test olduğunu” sözlerine ekleyen DELİGÖZ; Aile Hekimliklerinde ve KETEM (Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi)’de ücretsiz yapılan Papsmear /HPV Testi için tüm 30-65 yaş arası kadınlarımızı bu merkezlere davet ediyoruz. Unutmayınız ki erken teşhis hayat kurtarır” dedi.