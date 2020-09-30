10 dakika sürdü bakın neler oldu



HABER:Erdal Tanrıverdi

İlimizde birkaç bölgede rüzgarın devirdiği elektrik direkleri nedeniyle orman yangınları, ormanlık alanlarda ve yerleşim yerlerinde kökünden sökülen ağaçlar nedeniyle maddi hasarlar ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışı nedeniyle ise ekili alanlarda tahribatlar oluştu. Bolu genelindeki ormanlarımızda yüzlerce ağaç kökünden sökülerek devrildi.

CAMİDE AĞAÇ DEVRİLDİ;

İlimiz merkezine bağlı Ağaççıları Köyü Merkez Mahallesindeki köy camisinin bahçesinde bulunan 50 yıllık dut ağacı kökünden sökülerek yere devrildi. Fırtına esnasında camide kimsenin bulunmaması bir faciayı önlemiş oldu. Merkez ilçemize bağlı Çatakören Köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda ise şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik direğinin telini kopardı. Ağaçların arasına düşen elektrik direği yangına neden oldu.

TABELALAR UÇTU;

İlimizin en büyük alışveriş merkezi konumundaki HighwayAVM’nin tabelaları sert rüzgar nedeniyle zarar görürken, park alanında bulunan peyzaj saksıları çevreye dağıldı. Göynük ilçemizde Himmetoğlu ve Soğukçam köyleri mevkiindeki ormanlık alana yıldırım düştü. Bölgeye sevk edilen Göynük, Bolu ve Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yıldırımdan kaynaklanan yangın yarım hektar alanda etkili oldu.

ORMANDA ZARAR ÇOK;

İlimiz genelinde etkili olan fırtına nedeniyle ormanlık alanlarda çok sayıda ağaç devrildi. Ormanlarda oluşan hasar tespiti için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı. Mudurnu ilçesinde ise sağanak ve kısa süreli dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü. Mudurnu İlçemize bağlı Yüzüncüyıl ve Bostacıları köyü doludan en çok nasibini alan yerleşim yerleri oldu.Dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde insanlar zor anlar yaşadı.

İl merkezinde dün öğleden sonra başlayan sağanak etkili olurken, Yağışa hazırlıksız yakalananlar, binaların saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintileri de sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.