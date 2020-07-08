10 dakika yağdı yaylalarda sel oluştu

Haber: Aysun Beykoz

Günlerdir mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları yerini bugün akşam saatlerinde sağanak yağışa bıraktı. Özellikle şehrin bazı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bazı yaylalarda ise sel oluştu. Sadece 10 dakika süren ve etkili olan sağanak yağış sonrası yaylalarda meydana gelen sel kısa süreli paniğe neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının birkaç derece düşeceği bu hafta içinde 8 Temmuz Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe günü ise mevzi sağanak yağışlı geçecek. Cuma günü ile birlikte yağışlar yeniden yerini güneşli havaya bırakacak ve sıcaklıklar yine yaklaşık 29 derece olacak.