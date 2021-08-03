10 dönümlük arazi küle döndü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Merkeze bağlı Saraycık Köyü Yukarı Mahallesinde 10 dönümlük arazide hasat yapan Biçerdöverin tablasına sıkışan bir taştan kıvılcım çıkması üzerine yangın meydana geldi. Olay, akşamüzeri saat 17.30 sıralarında Saraycık Köyü Yukarı Mahallesinde gerçekleşti. Biçerdöverin tablasına sıkışan taştan çıkan kıvılcım, 10 dönümlük bir arazinin yanmasına sebep oldu. Hasat sırası bekleyen köy sakinleri alevleri görür görmez durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin devam ettiği esnada biçerdöver, tarladan samanların bir an önce kaldırılması için biçime devam etti. Biçerdöverin ardından balya makinesi tarlaya girerek tarladan buğday saplarının bir an önce alınması sağladı. Daha sonrasında ise köylüler tarafından traktörlerle, tarla tamamen sürüldü ve alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin yoğun uğraşları sonucunda facianın önüne geçildi.