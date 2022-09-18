10 farklı ilden 87 gazeteci katıldı

Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantılarının dördüncüsü Ankara’da düzenlendi. BİK Genel Müdürü Erkılınç, arasında ilimizde yayınlanan günlük gazetelerin Genel Yayın Yönetmenlerinin de bulunduğu 10 farklı ilden 100 kadar gazeteciyi Ankara’da ağırladı. Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, KırşehirYozgat, Zonguldak illerinden gelen 87 gazetenin sahip ve temsilcileri ile bir araya gelen Genel Müdür Erkılınç yerel medya yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu. ERKILINÇ’DA KATILDI; Toplantıya katılan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’a, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, birim müdürleri, şube müdürleri ve bölge müdürleri eşlik etti. Genel Müdür Erkılınç, Basın Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin ekim ayı içinde Meclis Genel Kurulu’na gelmesinin beklendiğine işaret ederek, icra ilanlarını zorunlu kılan ve internet haber sitelerini süreli yayın sayan düzenlemenin kabul edilmemesi halinde gazeteleri zor günlerin beklediğini söyledi.Yazılı basın sektöründe 33 bini aşkın kişinin istihdam edildiğini, gazeteler ile Basın İlan Kurumu’nun bir anlamda iş ortağı olduğunu aktaran Erkılınç, “Kamu kaynaklarının verimli ve doğru kullanımın önemi aşikar. Kamu kurumlarının, görünürlüğü her geçen gün azalan gazetelere ilan vermekten imtina eder hale geldi. Bu durumdan işini iyi yapan gazeteler zarar görüyor. Nitelikli gazetecilik yapmayan ve resmi ilandan başka geliri olmayan gazetelerin artık yaşama şansı kalmadı. Teknolojinin anlık enformasyona imkân tanıdığını ve dolayısıyla ertesi güne kalan haberlerin ilgi çekmediğini görmemiz lazım. Bize bağlı tüm gazetelerimizin internet siteleri var. Bunların tamamının her anlamda ciddi bir altyapı hazırlığı ile yayıncılık yapmasını arzuluyoruz. Kâğıt yok, kalıp yok, boya yok, film yok, baskı derdi yok, dağıtım derdi yok. Buna karşın süreli yayın sayılmışsınız ve resmi ilan yayınlıyorsunuz. İçinizde bu yasaya karşı çıkanlarınız varsa neye kaşı çıktığının farkında mı” ifadelerini kullandı.

YAYIN MECRASI GAZETEDİR;

Bölge toplantılarında, kimi çevrelerce yasanın ardından gazetelerin kapatılacağına ilişkin dezenformasyon yapıldığını gördüklerini aktaran Erkılınç, “Açık söylüyorum; bunu ortaya atanlar, sizlerin sırtında kurdukları tahtlarının yıkılmasını ve küçük iktidarlarını kaybetmeyi istemeyenlerdir. Her şeyden önce Anayasa var. Ona gelinceye kadar kanun, ‘resmi ilanların yayın mecrası gazetedir’ diyor. Mümkün olabilir mi gelip gazeteyi kapatmak. Kimin haddinedir” değerlendirmesinde bulundu. Erkılınç, konuşmasını şöyle tamamladı: “Gazetelerimizin geninde haber, yani gazetecilik var. Meslek sürecek, sadece mecra sayısı gerçek manada ikiye çıkacak. Karşımıza çıkanı engelleyemeyiz, karşısında duramayız. Hayatın olağan akışına karşı durmak yerine gerçeği kabulleniyor ve gazetelerimizi hem fiziki hem de dijital ortamda yaşatmak için uğraşıyoruz. Tüm yaptığımız bundan ibarettir. Dolayısıyla gazetelerimizi yaşatma mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi. Erkılınç’ın konuşmasının ardından gazete sahipleri ve temsilcileri söz alarak görüşlerini ifade etti. Toplantı, katılımcıların onuruna verilen öğle yemeğinin ardından gerçekleştirilen soru-cevap ve sohbet bölümü ile sona erdi.