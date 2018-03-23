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23 Mart 2018 Cuma
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    • 10 firari FETÖ’cü nerede?

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan Akademisyenlerin gerekçeli kararları gün yüzüne çıktı. Gerekçeli kararda 10 firari FETÖ’cünün aranmasının devam edildiği belirtildi.

    23 Mart 2018 Cuma 12:00
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    10 firari FETÖ’cü nerede?
    Haber: kasım ŞAHİN

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 866 sayfalık gerekçeli kararda 67 sanık hakkında veriler karar tek tek açıklandı. Yazı dizimizin ikinci bölümünde; şüpheliler Mehmet YAZICI, Selma YAZICI, Kenan GÜMÜŞTEKİN, Gülay GÜMÜŞTEKİN, Ahmet KARATAŞ, Musab Medeni ZORLU, Mesut Bedri ERYILMAZ, Mehmet TOSUN, Mehmet Emin ÖZYALVAÇLI, Fahrettin TALAY’ ın üzerlerine atılı suç nedeniyle yakalanmalarının mümkün olmadığı ve tutuklamaya yönelik yakalama emirleri ile aramalarının devam ettiği belirtildi.

    Aralarında Fethulllah Gülen’in özel doktoru olarak bilinen şüpheli Mehmet YAZICI hakkında;  kullandığı 0 533 373 9873 numaralı hattı üzerinde Bylock tespitinin yapıldığı, FETÖ/PDY örgütü ile olan irtibatlarına ilişkin olarak A.İ.B.Ü. Rektörlüğünün araştırma raporunda aleyhe tespitlerin bulunduğu gibi Yaşar DAĞISTAN, Gülali AKTAŞ, Abdullah DEMİRHAN, Mustafa ERKOÇOĞLU, ŞirzatÇOĞALGİL,TunçerTUĞ’un aleyhe beyanlarının yer aldığı ve kamu görevinden çıkarıldığı, ayrıca dosya kapsamında beyanları alınan Yahya Mustafa KESKİN, Ali Akçahan GEPDİREMEN, Bülent DURAN,Cabir TERZİOĞLU, Hasan KOÇOĞLU, Mücahide Esra KOÇOĞLU, Özlem KONUKÇU, Alim ERDEM, Erdal BEKİROĞLU,Ertuğrul KARĞI, Mehmet Fatih ÖZLÜ, Suzi Selim AYHAN, Kemalletin ERDEM, Serkan ÖZTÜRK,Tülay ÖZLÜ, Aytekin ALÇELİK, Mücahit ERDOĞDU ve Serkan ÖZMARKA’nın aleyhe beyanlarının  bulunduğu açıklandı.

    212 BİN TL BİR ANDA 305 BİN TL OLMUŞ

    Yazıcı’nın MASAK raporunda şüpheli işlem ve hareketlerin tespit edildiği, aktif Bankasya hesabının bulunduğu,  bankaya destek olmak amacıyla 05.09.2014 tarihinde İşbankasından 50 000 TL kredi çekerek Bankasyaya yatırdığı, 2013 yılı Aralık ayında 212.000 TL olan parasını 2014 yılı Ağustos ayında 305 000 TL yükselttiği, yukarıda açıklandığı şekilde 100.000 TL’ye kadar olan mevduatların TMSF’nin sigortası kapsamında olması nedeniyle parasını güvence altına almayı amaçlayarak bu dönemde mevduatını 100.000 TL ye düşürdüğü, ayında 64.000 TL ye kadar yükselttiği, şüphelinin örgüt lideri Fetullah GÜLEN' in kalp doktoru olduğuna ve Amerika' ya giderek tetkik ve tedavilerini yaptığına dair de basına yansıyan haberlerin yer aldığı,

    Gerek dosya kapsamındaki ifadeler ve gerekse tespit edilen deliller karşısında şüpheli Mehmet YAZICI’ nın, öncelikle üniversiteye gelmesinden sonra örgüt mensuplarının kadroya alınması hususunda çalışmalar yaptığı ve çok sayıda şüpheliyi üniversitede kadroya geçmesi konusunda yardımcı olduğu, aynı Düzce Üniversitesinde olduğu gibi Rektörlük seçimlerinde paralel örgütün desteklediği adayların kazanmasını sağlayarak üniversite yönetimi nezdinde de güç odağı haline geldiği, dini sohbet adı altındaki toplantıları organize edip himmet-bağış etkinliklerini de gerçekleştirdiği, şüphelinin konumu ve etkinliği itibariyle örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunduğunda şüphe olmadığı, bu nedenlerle FETÖ/PDY terör örgütü ile organik bağının TCK nın 314/1 maddesi kapsamında değerlendirilmesinin gerektiği açıklandı.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ağır, Ceza, Mahkemesi, Hazırlanan

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