10 gün boyunca trafiğe kapatıldı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi Atatürk Bulvarı’na kazandıracağı yeni dönel kavşak için ilk kazmayı vurdu. Kavşağın tamamlanmasıyla birlikte D-100 karayolu hariç kent merkezinde hiçbir trafik ışığı kalmamış olacak. Dönel kavşak uygulamalarıyla şehir içi trafiği akıcı hale getiren ve trafik kazalarını önleyen Bolu Belediyesi, kent merkezindeki son trafik lambasının olduğu Atatürk Bulvarı’ndaki noktaya yeni bir kavşak inşa ediyor.

Atatürk Bulvarı ve Konuralp Caddesi kavşağında dönel kavşak, yol ve kaldırımm düzenlemeleri nedeniyle trafikte güvenliğin sağlanması amacıyla kavşak ve bağlantı yollar 2-10 Nisan tarihleri arasında 10 gün süreyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.